Toomas Hendrik Ilves: Joe Bideni võit ei tähenda Eestile siinse valitsuse poliitika tõttu midagi head

Endise Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnul näitavad kõik märgid seda, et 3. novembril tuleb Bideni ülekaalukas valimisvõit. Ehkki tulemustes on Ilvese sõnul veel vara kindel olla, on tema sõnul Donald Trumpi toetus vabariiklaste bastionis Floridas Bidenist madalam – Ilvese hinnangul on ilmselt ka valijameeste kogus Trumpi toetus oodatust väiksem, tähtsusetust otsevalimistulemusest rääkimata.

Ilves kirjutas sotsiaalmeedias võimalikest muutustest, mida Bideni eeldatav võit toob kaasa välispoliitiliselt, eriti Euroopa suunal.

USA huvi ja seotus Euroopaga taastub. Esimesena Trumpi poolt enim põlatud Merkeliga

Vägede väljaviimine Euroopast peatatakse

NATO positsioon ja väärtus kasvab oluliselt

EL saab korraliku saadiku, otsustavalt parandatakse suhteid EL riikidega, eeskätt suurtega. Suhetes pööratakse uus lehekülg

Trumpi soosikud Ungari ja Poola ei saa enam senise toetusega arvestada

Venemaa viimase viie aasta käitumise tolereerimine lõpeb, mõneks ajaks on oodata suhete halvenemist

Türgist ja Saudi Araabiast distantseerutakse

„Riigile, kus Välisministeerium keeldub allkirjastamast Poola LGBT+ kogukonna inimõigusi kaitsvat kirja, mille kirjutas alla isegi USA? Kus valitsus keeldub ühinemast Prantsusmaa, Läti ja Leedu ühisavaldusega, millega lubatakse suurendada küberjulgeolekut, võidelda desinformatsiooni vastu ning tõkestada ebaseaduslikku, väljastpoolt riiki tulevat rahastust erakondadele?“ jätkas Ilves loetelu.

Endine president kinnitas, et Bideni võidu täpsemat mõju Eestile on raske hinnata, kuid valitsuse poliitika ja tegude tõttu (millega siin asuvad saatkonnad on oma riigi välisministeeriumit hästi kursis hoidnud), ei tähenda see ilmselt midagi head.