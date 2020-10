Uus-Kaledoonia elanikud ei soovinud taas Prantsusmaast iseseisvuda 

Uus-Kaledoonia on olnud Prantsusmaa osa ligi 170 aastat. Euroopa suurriigi president Emmanuel Macron oli hääletustulemustega rahul ja nimetas seda „usalduse märgiks vabariigi vastu“. Samuti lisas ta, et tunneb saarestiku elanike otsuse taustal „alandlikkust“.

Prantsusmaale on Uus-Kaledoonia piirkond poliitiliselt ja majanduslikult väärtuslik. Seal asuvad suured niklivarud, mis on oluliseks osaks elektroonika tootmisel. Uus-Kaledoonial on võrdlemisi suur autonoomia, ent see sõltub mitmes valdkonnas Prantsusmaale ja saab Pariisilt suuri toetusi. Prantsusmaa kuulutas saarestiku enda omaks 1853. aastal. Praegu elab Uus-Kaledoonias umbes 270 000 inimest.