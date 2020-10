VIDEO | Mailis Reps õpetajatele: „Täna on teie pidupäev! Aitäh, et tulite nii hästi toime sel kummalisel kevadel!“ 

Repsi sõnul kuulub algava uue koolinädala esimene päev just õpetajatele, see on nende pidupäev. „Nautige oma päeva, puhake, tundke rõõmu sellest, et täna seisab klassi ees keegi teine, kehastuge õpilaseks ja korraldage mõni väike vimka, laske hea maitsta sellel, mille teie kooli juhtkond on tänaseks korraldanud,“ soovitab minister ja lisab, et õpetajad saava esmaspäeval koguda jõudu, et juba järgmisel päeval jätkata tööd sel keerulisel, koroonaviirusest varjutatud ajal.

Reps tänab kõiki õpetajaid, et nood tulid toime sel kevadel. „Tean, et see nõudis teilt nii mõnegi õhtu- ja öötunni ja usun, et lisas juustesse ka paar halli karva. Aga sama kindlalt tean, et kui vaja, saate jälle hakkama ja veel paremini kui enne. Just tänu teile saame öelda, et Eesti haridus kuulub maailma parimate hulka ning paistab silma ka võrdsete võimaluste poolest hariduses. Aitäh teile, et meie lapsed on hoitud ja õpetatud nii tavapärastel kui ka keerulisematel aegadel!“