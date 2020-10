Juhtkiri | Katuseraha tuleb kriisi kiuste 

Kuigi majanduskriis, mis on varemgi pannud poliitikuid katuseraha jagamisest loobuma, ja suures miinuses riigieelarve paistavad piisavalt kaalukad argumendid, et nüüdki samamoodi toimida, asetuvad rahvasaadikute jaoks kaalukausi teisele poolele kohalike omavalitsuste valimised. Paraku on hägune piir, millal saab oma valimisringkonna muredega hästi kursis oleva rahvasaadiku asjatundlikust eestkostest ühe või teise murekoha lahendamiseks hoopis tühipaljas häälte ostmine. Pealegi tegutseb riigikogu iga liige põhiseaduse järgi rahva huvides, mis eeldab prioriteetide seadmise oskust. Ja kas poleks mitte märgiline samm loobuda just valimisaasta pisieraldiste üle jagelemisest, et teha parlamendis ruumi diskussioonile, kuidas kohalikke omavalitsusi paremini ette valmistada ise oma elanike muresid lahendama?