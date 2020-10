NASA saatis kosmosejaama uutlaadi naistetualeti 

Tegelikult on seade mõeldud tulevase Kuu-missiooni tarvis. Tualett imeb endasse väljaheiteid otse naiste kehast, sellel istumiseks tuleb jalad ja käed mahutada erilistesse pidemetesse.

Pärast seda, kui tualett on oma peamise ülesande täitnud, on see suuteline töötlema väljaheited ümber joomiskõlblikuks veeks.