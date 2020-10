Estonia huku ohvrite omaksed taotlevad advokaadi vahendusel uurimist 

„Meil on väga hea meel, et ometi on keegi omaste palveid tõsiselt võtnud ja midagi huku nüüdisaegseks uurimiseks reaalselt ära teinud. See on vaieldamatult aluseks uue uurimise alustamisele, mida peaminister on ka avalikult lubanud,“ teatas omaste esindaja.„Jääme lootma sellele, et Estonia huku uurimine on sõltumatu, igakülgne ja põhjalik. Seejuures on usaldusväärsuse garantiiks see, kui huvitatud isikud (st omaksed) sellesse kaasatakse ja uurimise tulemused jooksvalt avalikustatakse.“