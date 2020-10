Asjatundjad: miks president Trumpi kasutatakse katsejänesena? 

Faust, nagu paljud teised asjatundjad, on mures, sest Trumpi ravimisel kasutatakse korralikult järele proovimata ravimit, mida ei ole seni soovitatud tarvitada isegi hädaolukorras. Kohe pärast nakkuse selgumist reedel süstiti talle USA firma Regeneron koostatud ravimikokteili Regn-cov2, mille kohta pole teadusväljaannetes veel avaldatud olulisi andmeid ja kliinilised katsetusedki on lõpetamata. Teada on, et see sisaldab kahte põletikuvastast proteiini, mis peaks kinnituma viiruse selle osale, mille abil too püüab tungida inimese rakkudesse, ja sissetungi ära hoidma. Lootusrikkaid tulemusi on saadud Regn-cov2 proovimisel hiirtel.