FOTOD | HUNT KOROONIUS: Elistvere loomapargi uusim asukas sai nime ajastu järgi 

Noor kaheaastane isahunt on Elistveres olnud kaks kuud, ta saabus Riiast siia 5. augustil ja on oma aedikuga juba harjunud. Mäeranna sõnul pole ta arglike loomade killast ega poe inimesi märgates peitu. Pühapäeval koguneb hundi ristsetele aga oma 50 inimest ja selline rahvahulk pole talle ilmselgelt mokka mööda. Ta tiirutab mööda aedikut ringi ja jälgib tähelepanelikult, et keegi tema territooriumile ei kipuks.