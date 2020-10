Prantsusmaad ja Itaaliat tabanud paduvihmas hukkus kaks ja jäi kadunuks 9 inimest 

Torm laastas mitu Prantsusmaa linna Nice ümbruses asuvat küla. Linnapea Christian Estrosi lendas kopteriga kõige enam kannatanud piirkonna kohal lennukiga ja nimetas tormi piirkonna sajandi suurimaks üleujutuste katastroofiks. "Teed ja umbes 100 maja on minema pühitud või osaliselt hävinud," ütles Christian Estrosi.

"Mind šokeeris see eriti, mida ma täna nägin," ütles Prantsusmaa peaminister Jean Castex pressikonverentsil pärast piirkondade külastamist ja lisas, et on mures hukkunute arvu suurenemise pärast.