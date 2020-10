GALERII | Aasta õpetajate galal tunnustati haridustöötajaid, 65 000 euro suuruse elutööpreemia pälvis teiste hulgas Aleksei Turovski 

Elutööpreemiad, suurusega 65 000 eurot, said tänavu kolm inimest: loodushariduse eeskuju Aleksei Turovski, Noarootsi gümnaasiumi asutaja Laine Belovas ning täiskasvanute koolitaja ja andragoogika emeriitprofessor Talvi Märja.

“Ma pean tunnistama, et siin ja praegu tänu teile ma hakkasin uskuma, et ma olen ikkagi päris õpetaja,” lausus Turovski võidukõnes. Mees tõdes, et on 48 aasta jooksul Tallinna loomaaias õpetanud tuhandeid inimesi. Seejuures on tal aga olnud eelis tavaliste õpetajate ees see, et tema õppetundides on lastel alati huvi olla.

“Ma alati olen rõhutanud, et ma olen õppevahend, see tähendab, et meid tuleb hoida, õppevahendid on haprad. See tähendab ka seda, et kui õpilased räägivad, siis minusugune õppevahend jääb vait ja tund jääb ära. Mul on olnud ainult ja eranditult huvitatud õpilased, mul ei ole kogemusi õpilastega, kes on sunniviisiliselt seal klassis. Kaheksa kuud ma kunagi õpetasin midagi, aga zooloogia see ei olnud. See oli õudne aeg ja ma ei taha seda meenutada,” tõdes ta.

Muuhulgas rääkis Turovski, kuidas tema suurimad õpetajad, eriti sel teemal, kuidas olla hea õpetaja, on ikka loomad. “Jääkarud, šimpansid, linnud on mulle õpetanud seda, mida on vaja õpilasele, kes see õpilane ka ei oleks, vaja on seda, et oleks huvitav!” sõnas ta.

“Zoopedagoogika on täiesti reaalne asi, kuidas loomad õpetavad oma järglasi. Rebane ei saa oma madala õppeedukusega poega jätta teiseks aastaks esimesse klassi, tal ei ole vaba aega. Kõige väärtuslikum, mis pärisinimesel on, on vaba aeg, bioloogilistest muredest vaba aeg. Teistel liikidel see mure on, nemad ei saa kasvatada lapsi vabalt, orienteerudes ajas. Nende pedagoogika on tõepoolest kindel ja ma olen nende käest väga palju õppinud,” tõdes ta.

Vabariigi Valitsus määrab kuni kolm riiklikku haridustöötaja elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot ning lisaks kümne kategooria parimatele riikliku hariduspreemia suurusega 10 000 eurot, mis antakse üle iga-sügisesel aasta õpetaja galal. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate.

Vabariigi Valitsus otsustas, et alates sellest aastast määratakse riiklik hariduspreemia lisaks senistele kategooriatele ka huvialaõpetajale ja senise ühe asemel antakse välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat.