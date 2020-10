Koroonahaige Ukraina ekspresident Petro Porošenko viidi haiglasse 

Porošenko abikaasa Marina tegi videpöördumise, mille Porošenko erakond avaldas oma Facebooki lehel. Naine tunnistab, et koroonaviirusega võitlevad tema mees ja tütar.

"Hoolimata sellest, et minu mehel on kahepoolne kopsupõletik, on tal tugev tahtejõud ja näitab seda võitluses haigusega. Ta järgib täpselt ettekirjutatud ravi," rääkis ta.