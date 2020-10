Maailmaliidrid soovivad Trumpile koroonaviirusest kiiret paranemist: pole kahtlustki, et ta taastub tugevalt! 

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles, et ta on täiesti kindel, et Trump saab koroonaviirusest kenasti võitu. Laupäeva hommikul ajakirjanikega rääkides ütles peaminister, et ta oli Valgesse majja juba reede õhtul helistanud.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un saatis samuti kaastundliku sõnumi Donald Trumpile ja tema naisele. Ta kirjutas, et loodab, et paar paraneb koroonaviirusest kiiresti. Trump ja Kim Jong-un said suurteks sõpradeks 2018. aastal, olgugi, et 2017. aastal nad teineteist ähvardavate sõnumitega pommitasid. Põhja-Korea väidab siiani, et neil ei ole riigis esinenud ühtegi koroonahaiget, kuigi välismaised eksperdid kindlameelselt vastupidist väidavad.

Olgugi, et Hiina ja USA suhted on aastakümnete halvimal tasemel, liitus Hiina president Xi Jinping samuti kaastundeavaldustega: “Mu naine, Peng Liyuan ja mina tunneme teile kaasa ning soovime teile ja teie naisele kiirest paranemist,” seisis sõnumis. Trump on otseselt koroonaviiruses Hiinat süüdistanud, öeldes, et Hiina ei ole viiruse leviku takistamiseks õigesti käitunud, lubades sel levida. Muuhulgas nimetab Trump koroonaviirust pidevalt “hiina viiruseks”.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern ütles ajakirjanikele, et uusmeremaalased soovivad Trumpidele kiiret paranemist ning tõdes, et nüüdseks on juba paljud maailmaliidrid koroonaviirusesse nakatunud.

Trumpi oponent presidendivalimistel, Joe Biden, otsustas kuuldavasti Trumpi positiivse koroonaproovi järgselt oma turundusstrateegiat muuta ning eemaldada avalikkusest kõik negatiivse sisuga reklaamid. “Joe Biden võtab oma negatiivsed reklaamid maha ja jätkab vaid positiivse kampaaniaga. Otsus tehti enne, kui Valge Maja teatas, et Trump läheb Walter Reedi haiglasse,” kirjutab New York Times’i ajakirjanik sotsiaalmeedias.

Aprillis antud intervjuus ütles Trump, et ta ei karda koroonaviirusesse nakatumist. Trump rääkis teda intervjueerinud ajakirjanikule, et tema arvates on “(koroona)viirus katk, mis rebib su lõhki”, kuid seejuures ei tundnud ta enda tervise pärast üldse muret. “Ei, ma ei muretse. Ma ei tea, miks ma ei muretse, aga ma ei karda,” ütles ta.