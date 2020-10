Naaberriikide koroonaülevaade: Soomes ja Leedus lisandus üle saja nakatunu, Lätis kasvas arv 67 võrra 

Viimase ööpäevaga tuvastati Soomes 147 positiivset haigusjuhtumit, teatas laupäeval terviseamet. Soomes on hetkeseisuga kokku 10 538 nakatunut ja viiruse tõttu on surnud 345 inimest. Kõige rohkem nakatunuid on Helsingis. Nakatumisarvunäitaja tõusis üle 25, mis tähendab, et Soome ise on jõudnud valitsuse poolt sätestatud piirnormide järgi niinimetatud ohtlike riikide hulka.

Leedu nakatunute arv kasvas 104 võrra. Kokku on haigusjuhtumite koguarv Leedus 5185. Surnud on 94 inimest ja viirusest on tervenenud 2495 inimest. Eelmisel päeval oli positiivsete arv Leedus 125.

Lätis tehtud 2544st testist 67 andsid positiivse tulemuse. Kokku on Lätis 2086 nakatunut ja koroonaviiruse tõttu on surnud 38 inimest. Laupäeval oli positiivsete arv Lätis 74 ja haiglasse võeti kaks inimest. Hetkel on haiglas ravil 26 inimest.