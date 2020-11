Naaberriikide koroonaülevaade: Leedus 895 koroonapositiivset, Lätis 242 ja Soomes 178 

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 178 positiivset haigusjuhtumit. Soomes on hetkeseisuga kokku 16 113 nakatunut. Kõige rohkem nakatunuid on Helsingis ja Uusimaa piirkonnas. Viimase kahe nädalaga on nakatumisi Soomes tuvastatud 2867, mida on 19 võrra vähem kui eelneva kahe nädalaga.