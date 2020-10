Naaberriikide koroonaülevaade: Lätis ja Leedus tuvastati taas rekordarv koroonapositiivseid ööpäevas 

Lätis tehti ööpäevaga 5632 koroonatesti, millest positiivseid oli 259. Läti valitsus teatas pärast rekordilist koroonanakkuse arvu suurenemist ööpäevas, et tänasest karmistatakse maskide kandmise kohustust ning piiratakse era- ja avalikel üritustel osalejate arvu. Kokku on Lätis kinnitatud 4208 positiivset, surmasid on 50.