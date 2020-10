Meelelahutusasutused otsivad viise, kuidas pärast kesköist alkoholimüügikeeldu pidu hoos hoida: võta kaasa oma pudel ja maksa pudelimaksu 

"Tegutseme kehtestatud piirangute raames, sest usaldame valitsusele antud hinnangute ja nende alusel kehtestatud piirangute piisavusse. Valitsus on korralduste kehtestamisel arvestanud ka majanduse ja inimeste vaimse tervise hoidmise vajadusega, piirangud on kehtestatud omades parimat saadaolevat teavet viiruse endaga seotud riskide kohta," kiidab ta.

Rakvere linnapea Triin Varik sõnab Õhtulehele, et ta ei saa Lehesoo tegevusega kuidagi nõustuda. Variku sõnul rääkis ta ka Lehesooga isiklikult ning mees jääb oma seisukoha juurde, et ta ei riku "oma pudeli" reegli kehtestamisega seadust.

"Linna vaates on see kindlasti väga muret tekitav, et võidakse leida erinevaid võimalusi skeemitamiseks ja JOKK-skeemi tekitamiseks, kus justkui jääb mulje, et seadust ei rikuta, aga me kõik teame, miks need piirangud on praegu kehtestatud. Need on rahva üldise tervise hoidmise eesmärgil, purjus inimesed on lõbusamad, nende jutt on lärmakam ja piisknakkus levib hõlpsamini," nendib Varik.

"Teame lähiminevikust, et enamus koldeid on väikepidudel tekkinud," märgib Varik ja lisab, et viirust võivad kanda ka inimesed, kel sümptomeid pole. "Väga kahju, et Rakvere on sellise teemaga esile tõusnud. Me ei saa seda kuidagi heaks kiita, mina kindlasti mitte," ütleb ta.

Variku sõnul proovitakse veel Lehesooga rääkida ning ta loodab, et Lehesoo sellist tegevust ei jätka. Linnapea märgib, et omavalitsustel on ka järelevalvekohustus ning plaan on korraldada ka reid. "Millal seda tehakse, seda ma muidugi öelda ei saa."

"Ma ise olen käinud mitmes Rakvere pubis ja küsinud teenindajatelt, kuidas nad seni käitunud on ja milliseid suuniseid nad saanud on. Nende sõnul on reeglid väga kindlad: enne südaööd prinditakse välja arved inimestele, kes on tellinud alkoholi ja palutakse nende eest tasuda, pärast südaööd alkoholimüüki ei toimu ja seda ongi võimalik kontrollida kassa väljavõtte järgi. Muud võimalust meil pole, saame lihtsalt käia ja avaldada oma arvamust ja panna südamele, et reegleid järgitaks," sõnab Varik.

Tartus lubab oma pudeliga peole tulla endine koroonakolle Naiiv