Salajane salvestus paljastab presidendiproua Melania Trumpi pettumust jõulude ja rändajate laste kohta 

Stephanie Winston Wolkoff salvestas salaja jutuajamist esileediga. Wolkoff on presidendiproua endine sõber ja vanemnõunik, kes kirjutas nende suhtest ka raamatu "Melania ja mina". Salvestatusel on kuulda, kuidas Melanie Trump kaebab: "Nad ütlevad, et olen kaasosaline. Olen samasugune nagu tema, toetan teda. Ma ei ütle ega tee piisavalt," ütleb Melania Trump salvestusel.

Melania väljendas pettumust poliitika suhtes, mis tema abikaasa president Donald Trumpi omast erines. Nimelt avaldas ta arvamust sisserändajate laste eraldamisest vanematest ja sellega kaasnenud kriitikast. Endise presidendi Barack Obama ajal eraldati lapsed vanematest ainult siis, kui ametivõimud olid mures nende heaolu pärast või ei suutnud kinnitada, et täiskasvanu on tegelikult nende seaduslik eestkostja.

"Lapsed ütlevad "Vau, kas ma saan oma voodi? Kas ma magan voodil? Kas mul on riidekapp?". Seda on nii kurb kuulda, aga neil polnud seda oma kodumaal. Nad magavadki põrandal," räägib Melania Trump.

Presidendiproua seadis kahtluse alla ka sisserändajate aruannete aususe. "Mitmeid emasid ja lapsi on õpetatud, kuidas seda teha. Üle piiri minnes ütlevad nad: "Oh, meid tapab jõugu liige. Me oleme ohus." Nii lubatakse neil siia jääda," ütles ta.

Melania kritiseeris, mitte kõige viiakama kõnepruugiga, sisserändajate probleemi ajal esileedi traditsioonilist kohustuste täitmist, nagu jõuludeks valmistumine. "Ma näen hullu vaeva jõulukraamiga, aga keda huvitavad jõulukraam ja -kaunistused. Aga ma pean sellega tegelema, eks?"