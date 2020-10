Priit Värk: koalitsioonil on aeg portfelle vahetada 

Värgi sõnul on Isamaa prioriteediks riigieelarves teaduse rahastamise tõus 1% SKTst. „Arvestades riigieelarvet ja kui palju (laenu)raha suunatakse majandusse ning loodetavasti sihiga tulevikku, mitte ainult tulekustutamiseks, siis on hädavajalik, et ka Isamaal oleks nö rahaportfell. Hetkel ollakse ses osas selgelt nõrgemas positsioonis. Minu tagasihoidlik arvamus ja soovitus on teha portfellivahetus meie heade kaimudega koalitsioonis ning saada endale üks kolmest - rahandus-, majandus- või ettevõtlusministri - vastutuskohast endale. Diskussioonikoht pole kas vahetada, vaid millise ministriportfelli vastu,” leiab Värk.

Helir-Valdor Seeder on varem Õhtulehele kommenteerinud, et koroonakriisi ajal on rahandusküsimused saamas väga oluliseks, kuid ta ei muretse selle pärast, kuna kõik olulised otsused langetatakse ikkagi valitsuse kui terviku poolt. „Kõige olulisemad otsused tulevad läbi parlamendi ja mis puudutab rahandus- ja majandusvaldkonna küsimusi, siis mõlema komisjoni esimehed ehk juhtimine on just Isamaa käes.”

Priit Värgi sõnul on aga Isamaal ühe koalitsioonipartnerina raske rääkida kaasa tagapingist ning komisjonide esimeeste kohad ei kompenseeri valitsusliikmete kohti.

„Mina arvan, et kui on tahtmist, siis on see ka võimalik. Kui Seeder sai esimeheks, ka siis tehti koalitsioonilepingus muudatusi,” kommenteeris Värk ja lisas, et kõik sõltub sellest, millist portfelli on Isamaa valmis vastu pakkuma.