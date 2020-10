30 aastat tagasi taasühinesid Ida- ja Lääne-Saksamaa 

160 kilomeetri pikkune Lääne-Berliini ümbritsenud müür jäi külma sõja sümbolina püsti kuni 9. novembrini 1989. Müüri langemine tuli kõigile sama ootamatult kui selle ehitamine. Reformide teele astuda lubanud Saksa DV uus juhtkond eesotsas Egon Krenziga kavandas muudatuste tegemist reisieeskirjadesse. 9. novembri õhtul luges Ida-Saksa kompartei pressišeff Günter Schabowski ajakirjanikele ette pooltoore dokumendi, millest ta järeldas, et Saksa DV kodanikel on kohe võimalik kõigi piiriületuspunktide kaudu Lääne-Saksamaale minna. Tegelikult pidid uued reisieeskirjad hakkama kehtima alles järgmisel hommikul. Uudist võimendasid kohe nii Ida- kui ka Lääne-Saksamaa infoagentuurid. Idaberliinlased kuulsid sellest peaasjalikult kohaliku aja järgi kell 19.30 alanud peamisest teleuudistesaatest "Aktuaalne kaamera".

Müüri langemise ajal Ida-Berliinis teadlasena töötanud Saksamaa praegune liidukantsler Angela Merkel on tunnistanud, et ta ei uskunud veel 1980. aastatel, et müür langeb tema eluajal.

Meenutades 9. novembrit 1989, on Merkel rääkinud, et kuna oli neljapäev, siis läks ta nagu tavaliselt neljapäeviti Ida-Berliini ühe šiki ujula sauna, kuhu jõudis kella kaheksa paiku õhtul. Tõsi, enne oli ta televiisorist näinud Schabowski esinemist, millest võis aimata, et midagi on toimumas.