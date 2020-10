Vene uudistetoimetaja süütas end põlema ja suri 

Enne surma ütles Slavina, et politsei otsis neljapäeval läbi tema korteri. Tema sõnul otsiti materjale, mis olid seotud demokraatiat toetava rühmitusega Avatud Venemaa. Arvutid ja andmed võeti hoiule.

Ilmunud on kaadrid, kus on näha, kuidas toimetaja end Gorki tänava pingil põlema süütas. Videost selgub, et naise juurde jooksis ka mees, kes proovis leeke kustutada. Mees üritas tulekahju peatamiseks kasutada mantlit, kuid naine lükkas teda korduvalt eemale. Lõpuks kukkus naine pikali.