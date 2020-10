Koroonaviirusesse nakatunud Donald Trump viidi haiglasse 

Teadaolevalt on riigipeal ka kergem palavik. Trump tegi vahetult enne haiglasse suundumist lühikese video, mis avaldati tema Twitteri kontol. 18-sekundises videos teatas riigipea enda hospitaliseerimisest. "Ma soovin kõiki tänada tohutu toetuse eest. Ma lähen Walter Reedi haiglasse," ütles Trump Valges Majas püsti seistes. "Ma arvan, et mul läheb väga hästi. Kuid me hoolitseme selle eest, et asjad sujuksid."