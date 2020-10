Koroonaviirusesse haigestunud Trump võib juba homme Valgesse Majja naasta 

President kinnitas ka ise, et tunneb end juba palju paremini. Trumpi ravitakse deksametasooniga ehk steroidiga, mida antakse raske või kriitilise Covid-19'ga patsientidele, et aidata nende kopsufunktsiooni.

Trump teatas ööl vastu reedet, et asus koos esileedi Melaniaga kolmapäeva õhtul Valgesse Majja karantiini, sest neil avaldusid koroonaviiruse sümptomid. Test tuvastas mõlemal viirusesse nakatumise, vahendab BBC. Laupäeval viidi president Washingtoni lähedal asuvasse sõjaväehaiglasse.

"Kui ma siia tulin, siis ei tundnud ma end väga hästi. Nüüd on juba palju parem," ütles Trump. "Me näeme kõvasti vaeva, et ma saaksin tagasi tulla. Ma arvan, et olen varsti tagasi ja ma ootan juba võimalust alanud kampaania lõpule viia."

Muuhulgas ei ole Trump pidanud lisahapnikku saama, tal ei ole raskusi hingamise ega ringi kõndimisega. Arstide sõnul on Trump ise väga heas tujus. 74aastane president sai teise doosi ettevõtte Regeneron Pharmaceuticals viirusevastast ravimit ja veetis suurema osa õhtupoolikust ametiasju ajades, lisas arst.