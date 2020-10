Joe Bideni koroonatest osutus negatiivseks 

Bideni presidendikampaania meeskond avaldas reedel Bideni arsti kinnituse, et nad ei ole nakatunud koroonaviirusesse, vahendab CNN. Sama kinnitas ka Biden sotsiaalmeedas ja tänas kõiki. "Ma loodan, et see on meeldetuletus: kandke maski, hoidke üksteisega distantsi ning peske käsi," lisas ta.

Neljapäeva õhtul säutsus Trump, et tema kommunikatsioonijuhi Hope Hicksi koroonatest oli positiivne ning tema ja ta kaasa istuvad testitulemusi oodates karantiinis. Reede hommikuks oli teada, et president ja tema kaasa on koroonaviirusesse nakatunud.