Marina Kaljurand: Biden libastus, kui Trumpi klouniks sõimas 

„Mulle meeldis ühe eksperdi arvamus, arvan, et see oli Dana Bash CNN-is, kes ütles, et selles debatis ei võitnud keegi, kaotas Ameerika rahvas. Sest sisulise debati asemel läks suur osa ajast ülekarjumisele, räusklemisele, vahelerääkimisele, suures enamuses president Trumpi poolt,“ arvab Kaljurand „See aga tähendab, et vähem aega jäi sisulistele teemadel ja sisukale debatile. Ülekarjumine ei asenda kunagi sisukat debatti. Mulle on see väga võõras ja ebameeldiv vaadata. Presidentide debatilt ootan ma viisakust ja väärikust, nii nagu seni on reeglina ka olnud.“