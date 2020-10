„See juhtunuks nagu alles eile.“ Mägi-Karabahh elab uue veresauna kartuses 

Ohver oli armeenlanna, ründajateks isepäise Mägi-Karabahhi rahvahääletuse tagajärjel raevu sattunud aserid. Kuupäev 28. veebruar 1988. Sündmus läks ajalooraamatutesse kirja Sumgaiti pogrommi nime all, milles sai surma vähemalt 30 inimest. Järgnes sõda, mis ametikult ei lõppenudki ning millel on pärast aastakümnetepikkust tuha all hõõgumist reaalne oht uuesti võimsalt lõkkele puhkeda.