Perearstide suvekoolis osales nakatunud tohter, 45 arsti pandi karantiini 

„Selline kahetsusväärne lugu tõepoolest juhtus,“ kinnitas Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi. Tema sõnul on perearstide ühisel koosviibimisel käinud arst seotud Ida-Tallinna Keskhaigla koldega. „Nüüd on vaesed doktorid isolatsioonis ja ei tohi kuskil käia,“ nentis Vallikivi.

Peagi selgub, kuidas on aga lood teistega. Nimelt pidid osalejad karantiinis viibima nädala, pärast mida saavad nad juures proovi anda. Eilse-tänase jooksul on osa neist juba proovi andnud, osal on see veel ees.