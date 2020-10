Top | Salatsemise viljad 

Võimuliidu kunagi lahkelt lubatud erakorraline pensionitõus ei taha kuidagi tulla. Sel aastal tähendas see vaid seitset eurot. Kui järgmisel aastal on tõus 20 eurot, kuid ära jääb indekseerimine, on kogutõus varasemaga võrreldes veelgi kasinam. Lubatud 100 eurosest erakorralisest tõusust jääb täita veel 73 eurot.