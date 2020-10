Maailm KOKKU AHELDATUD: saudid hoiavad Etioopia töömehi ebainimlikes tingimustes Toimetas Greete Kõrvits , täna, 17:14 Jaga: M

Illustreeriv foto: Etioopia migrandid kahlavad paadilt maha lootuses ühel hetkel jõukasse Saudi Araabiasse jõuda. Foto: AP/Scanpix

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International väidab, et Etioopia põgenike kinnipidamistingimused Saudi Araabia pagulaslaagris on allapoole igasugust arvestust: elanikke aheldatakse paarikaupa üksteise külge, puuduvad võimalused tualetis käia – selleks tuleb kasutada põrandat – piinavates tingimustes on väidetavalt surnud juba kolm etiooplast.