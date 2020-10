Seisukoht | Kastanikukude aeg 

Sõbra sotsiaalmeediapostitus sai rohkelt kommentaare. Kes kurtis, et taas on käes aeg, mil ta leiab laste taskutest, voodilinade vahelt ja isegi püksist kastanimune ja tõrusid. Kes postitasid pilte kastanimunadega täidetud karpidest ja märkisid, et nendega on täpselt sama lugu, kui postituse teinud sõbraga. Oli ka praktilisemat informatsiooni. Keegi kirjutas, et jätab kastanimunad sügiseti suvilapõrandale hiirtele toiduks, siis jäävad küünlad, seep ja tikud närilistest puutumata. Aga põhiliselt kiideti kastani teraapilist mõju – kui libedat munakest taskus kanda, on rahustav seda aeg-ajalt silitada ja mudida. Kastan hoidvat kurja kandjast eemal.