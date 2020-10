FOTOD | „Läksime Mäkki“: politsei püüdis kinni Porschega üle 200 km/h kimanud 13aastase, autos oli veel kaks last 

„See on praegu puhas õnn, et meil on kolm tervet last. 20 aastat politseinikutööd teinuna olen näinud, kui traagiliselt võib selline sõit lõppeda. Vestleme nii laste kui ka nende vanematega ja selgitame, millised oleksid võinud olla tagajärjed. Kõikidele lastevanematele ütlen, et vanem peab teadma, kus on tema laps ja mida teeb. Samuti tuleb lastele selgitada lahti erinevaid teemasid, sealhulgas liiklusega seonduvat. Autoga saavad sõita ikkagi täiskasvanud inimesed, kes on omandanud juhtimisõiguse,“ lisas Murumaa.