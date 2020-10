Heimar Lenk | Päästke meie Estonia! 

Me teame, et 1994. aasta 29. septembril, õnnetuse järgsel päeval, kell 17 astus nädal tagasi valimised kaotanud Rootsi peaminister Carl Bildt kogu maailma uudisteagentuuride kaamerate ette ja teatas Estonia hukkumise „põhjuse.” Bildt teatas, et laeva vöörivisiir purunes ja vesi pääses tekile. Kust ta selle võttis? Seda ajal, kui keegi isegi ei teadnud, kus Estonia vrakk asub, polnud näinud ei visiiri ega laevakeret. Kuid suund uurimiskomisjoni tööle oli antud. Ja selle Bildti versiooni juurde jäi komisjon lõpuni. Kuni komisjoni esimees Uno Laur otsuse teatavaks tegi. Ühtegi vastuväidet see mees kunagi kuulda ei võtnud.

Uurimine ei oleks keeruline

Estonia traagilisel päeval töötasin ma ETVs Aktuaalse Kaamera toimetajana. Kusagil lõuna paku tuli teletaibiga uudisteagentuuri TASS ametlik teade, et Venemaa pakub Eestile abi Estonia uurimiseks ja laeva ülestõstmiseks ning abilaevad on valmis Baltiiski sadamast startima kohe. Ühtlasi viidati teates, et tegu olevat Venemaa relvastuse toimetamisega USAsse, mida tehti regulaarselt läbi Rootsi sadamate. Eesti Venemaa abist loobus. Jutud Tallinna kaudu salajasest relvaveost ja radioaktiivsete ainete müümisest said hiljem kinnitust endiste KGBlaste agentuurilt Felix ja on õhus tänaseni.

Nagu näeme, pole Estonia saladuse uurimine keeruline. Materjale on rohkem, kui oodata oskaks. Lisaks oleks tarvis rahvusvahelist meeskonda, kes laskuks laeva pardale ja teeks vajalikud uuringud ning videoülesvõtted. 1912. Aastal uppunud Titanicu pardale jõudsid uurijad alles 73 aastat hiljem 1985. aastal. Titanic on 3800 meetri sügavusel. Estonia vaid kuni 80 meetri sügavusel. Meremeeste maailmakeeles on see sama hea kui madalikul istuv laev.

Nüüd on tarvis vaid julgust ja mehisust protsessiga alata. Rool on kahe mehe käes. Nendeks on Eesti peaministri Jüri Ratas ja välisminister Urmas Reinsalu, kes Estonia huku aastapäeval 28. septembril 2020 ootamatu ja ülimalt avameelse erakorralise pressikonverentsi andsid. Peaminister ütles selge sõnaga: ”Kõikidele „miks” küsimustele tuleb anda selge vastus.”