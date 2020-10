Mis saab USA valimistest, kui presidendikandidaat peaks ootamatult surema? 

Esmalt tasub meelde tuletada, et USAs kehtib esindus-, mitte otsedemokraatia. See tähendab, et presidenti ei vali otseselt rahvas, vaid rahva valitud valijameeste kogu. Mis juhtub kandidaadi surma järel, sõltub eelkõige sellest, millises valimisprotsessi etapis ta siitilmast lahkub. Mõnel juhul on protsess siiski üsna segane.

Kui kandidaat sureb pärast üldvalimisi, aga enne valimiskogu kokkusaamist, on olukord keerulisem. Parteid valivad asendaja sarnaselt eelmainitud viisile, ent siin varjavad end tõsisemad poliitilised tagajärjed. Selline variant võtab osa võimu rahvalt ära – neil pole võimalik uuesti hääletada. Asenduskandidaadi nimi on kantud valimiskogu sedelitele ja partei eeldab, et valijamehed hääletavad ootamatult esile kerkinud kandidaadi ametisse. Seadustes pole aga kirjas, et valijamehed peavad uue kandidaadi poolt hääletama. Kui partei valik neile ei sobi, võivad nad hääletada ka näiteks asepresidendikandidaadi või mõne kolmanda variandi poolt.

Ilmselt saaks Bideni või Trumpi surma korral tulevaseks presidendiks võiduka kandidaadi asepresident. Ehk siis vastavalt kas Kamala Harris või Mike Pence. Foto: Reuters/Scanpix

Mis saab aga siis, kui sureb presidendikandidaat, kelle poolt on hääletanud valimiskogu, ent keda pole jõutud 20. jaanuaril ametisse pühitseda? USA põhiseadus näeb sel juhul ette, et ametisseastuvaks presidendiks saab ametisseastuv asepresident. Ent pole selge, millal saab valimised võitnud riigimees endale ametisseastuva presidendi „tiitli“.

Kui võitnud presidendikandidaat peaks surema ajavahemikus 15. detsembrist 6. jaanuarini, peab Kongress otsustama, kas kinnitada neile valimiskogu poolt laekunud hääled või mitte [selgituseks – 6. jaanuaril kinnitab valimiskogu ametlikult oma hääletustulemuse]. Kui Kongress otsustav hääled kinnitada, saab presidendiks asepresident. Kui Kongress seda ei tee, kerkib õhku küsimus, kas uuel kandidaadil on valijameeste häälte enamus. Kui ei, siis valib esindajatekoda presidendi kolme enim hääli saanud kandidaadi seast. Siiski on üsna tõenäoline, et presidendiks vannutatakse 20. jaanuaril isik, kes oleks saanud surnud kandidaadi asepresidendiks.