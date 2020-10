Peatoimetaja vaade: vabadustest ja ajakirjandusest ning vastutusest 

Mu vanaisa on vanim elusolev Eesti meister korvpallis, ta on 94-aastane. Umbes 80 aastat tagasi ehk 1943. aasta kevadel läks ta vabatahtlikult sõtta. Ta oli 17-aastane, võitles Sinimägedes ja elas pärast pikalt hirmus, et keegi saab teada, et tegi seda sakslaste poolel. Aga ta läks ja läksid tuhanded teisedki, sest mõnikord on sinust endast tähtsam teiste heaolu ja kellegi teise eest seismine, kusjuures sa ei pruugi ette teada, kas seisad võitjate või kaotajate eest.

Järgmisel aastal hakkavad eestlased peaminister Jüri Ratase juhtimisel otsustama, kas vabas riigis on mõned õigused, mis pole mõeldud kõigile ühetaoliselt - kas kaks täisealist ja täie mõistuse juures olevat inimest võivad luua pere ja näiteks abielluda või kuulub see õigus vaid kindlalt määratletud inimestele. Seekord on küsimuseks õige seksuaalne sättumus.

Mõnevõrra sarnane debatt toimus ehk natuke enam kui 100 aastat tagasi, sest aastal 1917 said Eestis valimisõiguse naised. Enne seda, keeruta argumente kuidas tahad, olid naised Eestis teine klass – emotsionaalselt ülesköetud ja otsustusvõimetud ning meestest kindlasti rumalad inimesed. Ühtegi teist loogikat ei saanud ju sellel, miks täieealine ja meestega igas muus mõttes võrdne inimene ei saanud hääletada, olla. Kõik naised olid siis need teistsugused inimesed.

Naljakas, kuidas sada aastat on korraga nii lühike kui ka pikk aeg. Lühike, sest isegi täna on meie seas inimesi, kes on 1917. aastal sündinud. Pikk aga, et unustame olnud ebaõigluse. Unustavad ka need, keda see muutus tegelikult kõige enam puudutas - naised. Nii on mõnest naisest tänaseks saanud minister, mis saja aasta eest olnuks mõeldamatu, kuid samal ajal on ministriprouast saanud teiste inimeste vabaduste suurim keelustaja. Kas seetõttu, et tal pole mälukogemust, milline oli sookaaslaste elu ja tunne siis, kui neid peeti teisejärgulisteks, või mingil muul põhjusel, ei saa keegi teadma. Ehk on see lihtsalt üks elu paradokse.

Sada aastat on kindlasti lühike aeg nö traditsiooniliste väärtuste kaitsjate silmis, kusjuures naiste ülikooli lubamisest on möödas vaid 105 aastat, abordi lubamisest 65 aastat, homosuhete dekriminaliseerimisest 28 aastat ning surmanuhtluse keelustamisest 22 aastat. Milline nendest õigustest tuleks järgmisena traditsioonilisele rajale tagasi suunata? Jüri Ratas ehk teab, sest tema väärtuspartnerid on abordi teema juba avanud. Küllap järgnevad esimeste ideede edu korral arutelud teisegi nimetatud õiguste üle. Ehk võiks avada debatid, kas puuetega inimestele on vaja rajada ligipääse või ratturitele rattateid kui suurem osa (normaalseid) inimesi neid ei vaja? Tunnistan, võib-olla oli viimane küsimus liiast, liiga karm, liiga groteskne, liiga populistlik. Aga…

Tõsi, paanikaks pole põhjust, õiguste äravõtmise või ümbermängimise oht pole kohene, homme ei muutu midagi, sest õiguseid ei võeta peaaegu kunagi ära korraga ja pauguga, sest keeruline on midagi ära võtta, alati on lihtsam mitte anda. Sellele vaatamata on peaminister Jüri Ratase juhitud valitsus nelja aasta jooksul juba kaks korda üritanud piirata ligipääsu avatud kohtupidamisele. Alati on seda tehtud salaja, viimati keset koroonakriisija ilma ühegi aruteluta. Esimesel korral peatati protsess meedia survel, loodetavasti lendab teinegi katsetus lõpuks prügikasti, sest võiks ju öelda, et õigus ausale ja avatud kohtupidamisele ei tohi Eestis iialgi sattuda kahtluse alla. Kuid kas aus ja avatud kohtupidamine on traditsiooniline väärtus? Ehk saame kunagi hääletada, kui nii avatud kohtupidamise kui ka hääletamise õigus veel olemas on.

Kust tuleb soov piirata ja keelata, selle asemel, et küsida, kas on teistsuguseid ja ehk paremaid lahendusi, kus vabas riigis elavatel vabadel inimestel endil on vabadus otsustada ja vastutada - kas siis kuidas käituda koroonakriisis või kellega abielu/kooselu sõlmides.