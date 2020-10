KINDLUSTA TARGALT | Auto müümine ja liikluskindlustuse kehtivus – millised on kõige sagedasemad küsimused ja kahtlused? 

Teiseks, kui õnnetuse hetkel puudub kehtiv liikluskindlustus, peab müüja kogu kahju kinni maksma. Kindlustamiskohustus on sõiduki liiklusregistri järgsel omanikul, mis tähendab, et kuni sõiduki omanikuks on Maanteeameti andmetel müüja, on ka kindlustuslepingu sõlmimise kohustus endiselt sõiduki müüjal. Kindlustuslepinguta sõidukiga õnnetuse põhjustamisel peab sõiduki registrijärgne omanik kogu kahju kinni maksma.