VIDEOD | „SEE ON PETTUS!“ Nakatunud Trump on koroonaviirust korduvalt alahinnanud 

Trump pole aga ainus riigipea, kes pole koroonaviirusele piisavalt tähtsust omistanud. Üks neist on Brasiilia president Jair Bolsonaro, kes on näiteks maininud, et tema on niivõrd sportlik, et koroonaviirusega nakatumine võrdub tema jaoks kerge külmetusega. Ka tema põdes suvel Covidi läbi.