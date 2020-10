Miks valida uue asemel hoopis kasutatud arvuti? 

Arvutite edasimüüja 1it.ee esindaja osutab, et paljud nende kliendid on esialgu kasutatud arvutite osas skeptilised. Hiljem aga veendutakse, et see on siiski õige valik. „On neid, kes soovivad avada kile, tunda seda uue toote lõhna ning leidub tagasihoidlikemaid inimesi, kes keskenduvad hoopiski hinna ja kvaliteedi suhtele. Miks peab alati ostma midagi uut, kui saab sama või, miks mitte, ka parema arvuti kordades soodsamalt,“ räägib esindaja. „Kindlasti tänab kasutatud sülearvuti ostu puhul inimesi ka nende rahakott, sest ostes kasutatud sülearvuti säästad 2-3 korda uue arvuti hinnast. Säästetud osa saab panna kõrvale või järgmise reisi fondi sissemaksuks.“

Milline sülearvuti võtta ja mis jätta?

Tegelikkuses saab kõik alguse inimesest, kes seda sülearvutit vajab. Miks on vaja uut arvutit? Kas seda on vaja endale, lapsele, tervele perele ja mida sellega tegema hakatakse? Kui sülearvutit kasutatakse töövahendina, on vaja paika panna eelarve.

Enamasti saab ikkagi suurimaks murekohaks raha. Kvaliteetne ja uus sülearvuti on liiga kallis. Sama kvaliteetne ja veidi kasutatud sülearvuti on aga tunduvalt odavam.

Siinkohal kerkibki esile arusaadav murekoht – on kasutatud arvuti ikka piisavalt hea? Võib-olla läheb see kuu pärast katki?

1it.ee valikus olevad kasutatud sülearvutid on puhastatud, kontrollitud ja paigaldatud on ka täiesti uus operatsioonisüsteem koos viirusekaitse programmiga. Põhimõtteliselt on olemas kõik, et saaks kohe uue arvutiga tööd alustada.

Loomulikult on väga olulisel kohal aku ja selle kestvus ning tihti kardetakse, et kasutatud sülearvuti aku kestvus ei ole just kõige parem. Kõik 1it.ee valikus olevad kasutatud sülearvutid läbivad testi, mille käigus tehakse kindlaks aku korrasolek ja orienteeruv kestvus. Vajadusel leitakse sellele asendus.