ESTONIA VRAKI UURIMINE: Eesti ootab viisakalt Rootsi järele 

UURIDA TULEB: Eesti ja Soome poliitikud on nõus, et Estoniale tuleb sukelduda, Rootsi veel mõtleb.

Eesti on otsustanud, et Estonia vrakki tuleb uuesti uurida. Sarnane sõnum on tulnud ka Soome valitsusest. Aga mis saab, kui rootslased ei nõustu? Meie ministrid jäävad esialgu diplomaatiliseks: ärme spekuleeri, leiame ühiselt lahenduse!