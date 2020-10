Igatsevad koju: Leedu autovargad võtsid süü omaks ja mõni on varsti vaba 

Neljapäevasel kohtuistungil, kus kohtunik Marju Persidskaja otsuse ette loeb, pole meestel kellegi ees edvistada. Süü on nad omaks võtnud, kaitsjad on prokuröriga jutud sirgeks rääkinud ning kohtusaalis on lisaks viiele kohtualusele ja kohtunikule ainult prokuratuuri esindaja, kohtutõlk, seitse konvoeerijat ning paar fotograafi.