Seisukoht | Tõde on kusagil olemas 

Sel nädalal on Estoniaga seonduva asjus jõudnud avalikkuse ette aga täiesti uus paljastus, mis seab kahtluse alla kogu senise uurimise tulemused. Dokumentaalsarjas „Estonia – leid, mis muudab kõik“ näitab rootsi uuriv ajakirjanik Henrik Evertsson kaadreid, mis tõestavad, et laevakeres on neli meetrit kõrge ja poolteist meetrit lai auk. See on piisav põhjus alustamaks katastroofi asjus uut uurimist ning õnneks ongi Eesti riik lubanud seda teha.

Aastaid tagasi riigikogus Estonia uurimiskomisjoni algatanud ja laevahuku temaatika endale südameasjaks võtnud Evelyn Sepp on ERR-ile välja öelnud selle, mida toetab ilmselt igaüks: uus uurimine ei tohi olla vaid tehniline järelkontroll olemasolevate tõendite kinnitamiseks. Võtmetähtsusega on see, et uurimine oleks erinevalt varasematest avalik ja sinna oleks kaasatud ka meedia esindajad.