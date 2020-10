Juhtkiri | Kiire internet saabub aeglaselt 

Kahtlemata mõistetakse seda valitsuseski, mis otsustas kevadel 15 miljonit eurot eraldada nn viimase miili ühenduste loomiseks, mis on arvestatav lisa 20 miljonile, millega Elektrilevi peaks 2023. aastaks viima kiire interneti kaabli 40 000 koduni.

Paraku võib projekti senisest kulust aimata, et kõige viimasena (kui üldse…) jõuab kaabel sinna, kus seda tegelikult kõige rohkem vaja oleks: üksikutesse taludesse, kus ei saa mobiililevilegi alati kindel olla. Mis veelgi nörritavam: mõnikord võib ühenduse saamine olla võimatu isegi siis, kui baasvõrk jääb majapidamisest mõnekümne meetri kaugusele.

Küll tekib kiire internetiga liitumise võimalus üha rohkemates linnades ja alevikes, kuid et seal on mobiilsele internetile ja kallimale valguskaablile teisigi alternatiive, pole majapidamised kuigi altid pakutavat vastu võtma: võimalust on kasutanud vähem kui viiendik. Ilmselt on peamiseks takistuseks olnud 200eurone liitumistasu ja lisaks seadmete soetamise kulu – sestap on 15 miljonist eurost tervelt 9 miljonit ette nähtud liitumisega seotud kulude katteks.

Ja kas saabki piiratud eelarve ja kindla arvulise eesmärgiga võrguettevõttele ette heita, et uusi ühendusi rajatakse esmalt seal, kus lihtsam ja odavam ning teenusest saab osa rohkem inimesi? Nagu tunnistatakse majandusministeeriumistki: „Mida rohkem me hajaasustuse poole lähme, seda rohkem ühe aadressi kohta toetust on vaja maksta.

Elektrilevi projekt sai väga suurt paindlikkust selles osas, et just valida need lihtsamad maapiirkonnad, kus püsiühendust luua. Iga järgmine etapp saab kindlasti olema kallim.“ Kas õhus on võimalus, et projekti viimased etapid kujunevad aga nii kalliks, et lubadus kiirest internetist igas kodus jääbki vaid kättesaamatuks unistuseks?