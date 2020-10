Seisukoht | Ametnike töömäng 

Võimueliidi ja teiste ametlike isikute kohati peadpööritavad finantsvood on kindlad ja tugevad. Selleks et haridusministeeriumi ametnikule oleks minimaalselt seitse tuhat iga kuu kindlustatud ning kahe omasoolise isiku abielu propageerivad mittetulundusühingud saaksid sotisaalministeeriumi realt ilusti kaetud, võib näituseks osalise töövõimetuse raha ära võtta esimese tüübi diabeetikutelt ja koer ka ei haugu. Surmahaiguse enda võib ümber nimetada elulaadiks.

Juba Vene okupatsiooni ajast on pika tööstaažiga ametnikel ja nende järeltulijatel selge muu hulgas ka see, kuidas kohvitassi taga töötegemist imiteerida. Üks klassikalistest töö mängimise võtetest on uute ideede juurutamine. Tartus on see juurutamine eriti hästi käpas, sest 1997. aastast on Emajõelinnas võimul tugeva kommunistliku partei karastusega Reformierakond.