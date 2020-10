Mart Luik: Estonias võib olla mitu auku 

Eesti eksperdid leiavad, et augule on palju lihtsam selgitus – laev uppus nii nagu ametlik versioon kirjeldas, kuid tabas kõva põhja, mis tekitas nähtud rebendi. Et algul lebas vrakk rohkem külili, aga veerand sajandi jooksul keeras põhja pisut rohkem üles, tulid vigastused selgemini nähtavale.

Selle kinnituseks räägivd eksperdid nüüd, et pärast ametlikku osa näidati neile Oslos veel kaadreid, kus on näha veel ühte rebendit, mis asub esimesest rohkem ahtri suunas ja on horisontaalne. „Kaamera liikus avalikkusest teada olevast august ahtri poole merepõhja ja laevakere kokkupuute piirkonna läheduses. Kaadris oli näha kohati nii merepõhja kui laevakeret. Seal paistis ühel hetkel täiendav vigastus – mööda keevise õmblust oli laeva plaadistus pikisuunaliselt lahti rebitud põhimõtteliselt nagu paber,“ kirjeldab Roosipuu, kelle sõnul oli rebendi pikkus hinnanguliselt paar meetrit ja laius mitukümmend sentimeetrit.

„Kui seal on kaks auku, siis sellise ühe kokkupõrke peale seda stsenaariumi mängida, muutub kaheldavaks. Ma arvan, see on ka see huvi, miks need filmitegijad ei tahtnud seda infot filmi panna, et seal on veel vigastusi.“