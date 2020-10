Eesti uudised Rein Lang protestib: õudne lugeda, et Margus Kurmi peetakse Estonia laevahuku põhjuste uurijaks Marvel Riik, Hindrek Pärg , täna, 18:04 Jaga: M

Aastal 2005 moodustas valitsus, mille justiitsminsiter oli Rein Lang, asjatundjate komisjoni, mille eesmärk oli välja selgitada Estonial võimaliku sõjatehnika väljaveo asjaolud. Selle eesotsas oli Margus Kurm. Foto: Kollaaž (Teet Malsroos, Õhtulehe arhiiv, “Estonia – the discovery that changes the story” Dplay/Monster)

Endine riigiprokurör Margus Kurm tsementeeris sel nädalal teooriat, et parvlaeva Estonia uppumisele aitas kaasa müks allveelaevalt. „See, mida Kurm praegu räägib, on puhtalt tema hobi,“ kritiseerib endine justiitsminister Rein Lang, kelle ametiajal juhtis Kurm küll parvlaev Estonia huku uurimist, aga võimaliku relvaveo vaatevinklist, mitte uppumispõhjuste kohapealt. Kurm ohkab seepeale: „Tal [Langil] on neid etteheiteid olnud kogu aeg.“