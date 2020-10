FENTANÜÜLIAFÄÄR: tuntud juristi süüdistatakse koos allilmategelasega narkoärikate aitamises 

„Minu eesmärk oli sõpra aidata. Paul kirjutas kohe alguses, et need asjad huvitavad politseid, muidu ma poleks seda teinud. Mina ei teadnud, et minu tegevuses on midagi halba,“ luges prokurör kohtusaalis ette, mida arvab allilmategelane Vadim Skorkin talle esitatud süüdistusest. Prokuratuur süüdistab Skorkinit selles, et ta läks Püssi linnas Kärbergi narkolattu, võttis sealt üle kümne kilo fentanüüli ning enam kui 30 kilo meelemürgi lähteainet ja peitis selle kahte kõrvalisse kohta Ida-Virumaal ja Tallinna ligidal. Väidetavalt ei olnud Skorkin teadlik, et ta vedas narkootikume. Ta olevat enda meelest lihtsalt sõpra aidanud.