Eesti esitas president Kaljulaidi OECD järgmise peasekretäri kandidaadiks 

“2020. aastal elame suure muutuse ajajärgul. Oleme üleminekul tööstuslikult digitaalsele majandusele, fossiilsetelt kütustelt puhtale energiale. Usun kindlalt riikide mitmepoolsesse koostöösse ja näen siin OECD-l suurt rolli – ta peab arenenud riikide üleilmse kogukonnana võtma endale aktiivse rolli parimate teadmiste kokkutoojana, et aidata riikidel nende muutustega toime tulla,” ütles Kersti Kaljulaid.

Ta lisas, et pärast Eesti taasiseseisvumist oleme 30 aasta jooksul teinud läbi ulatuslikud, kiired ja edukad reformid, loonud esimese tõeliselt digitaalse ühiskonna ja arendanud OECD hinnangul välja ühe maailma parima haridussüsteemi. "Tahan need kogemused OECD-sse viia, et oleksime valmis väljakutseteks, millega järgmistel aastakümnetel silmitsi seisame."