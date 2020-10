Arvamus APTEEGIREFORMI TULIHINGELINE TOETAJA: reformi õnnestumine nõuab riigiametite jõulisemat tegevust hulgimüüjate ohjamisel Karin Alamaa-Aas , täna, 10:30 Jaga: M

Karin Alamaa-Aas Foto: Raul Mee / Scanpix

Eesti proviisorite koda ja selle esinaine Karin Alamaa on olnud apteegireformi üks agaramaid eestkõnelejaid. Oma arvamusloos kirjeldab ta, kuidas apteegireformiga võttis Eesti suuna patsiendikeskse apteegiteenuse poole, kus valdkonna tulevikku saavad ravimite hulgimüüjate asemel suunata apteekrid. Alamaa hinnangul pole reform siiski veel soovitud tulemusteni jõudnud ning riigil tuleb jälgida, et hulgimüüjad ei püüaks mööda kõveraid teid apteeke enda mõju all hoida.