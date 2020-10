„Mina väidan, et selle teo taga oli Putin!“ 

Eelmisel nädalal lubasid Berliini Charité haigla arstid mürgitamisohvri palatist välja. Mitu laborit kinnitas, et 20. augustil Tomskis mürgitati teda Novitšoki tüüpi närvimürgiga. Esialgu arvasid mehe kaaslased, et see juhtus lennujaamas, nüüd näib tõenäolisem, et see juhtus juba hotellis, veepudeliga, mida hotell külastajatele tasuta laiali jagas. Et seda tüüpi mürk võibki praktiliselt ainuüksi Venemaalt pärineda, pole Navalnõi oma kahtlustes üksi.