Ravimite hulgimüüja vastus Õhtulehe apteegireformi artiklitele: väljaanne valetab avalikkusele 

Avaldame pressiteate täismahus.

Õhtulehe apteegireformi artikliseeria

Apteegireform jõustus tänavu 1. aprillil.

Õhtuleht avastas reformi tulemusi uurides, et kuigi ravimiseadus nõuab, et hulgimüüjad kohtleksid kõiki apteekreid võrdselt, ei toimu see päris täpselt nii. Seaduse kohaselt peaks nö „võõrad“ apteekrid saama täpselt samad hinnad ning makse- ja tarnetingimused kui „omad“ apteekrid.

Õhtulehe analüüs näitas, et võrdsust apteekrite kohtlemisel vähemalt käsimüügiravimite sooduskampaaniate kontekstis ei ole. „Omad“ apteekrid ehk need, mis enne apteegireformi kuulusid hulgimüüjale või on seotud frantsiisilepingute kaudu, saavad sooduskampaaniate korraldamiseks hulgimüüjalt lõppkokkuvõttes ravimid soodsamalt kätte kui sõltumatud apteekrid.

Soodustus võib seisneda nii hilisemas rahalises tagasimakses, mis vormistatakse näiteks kui turundustasu või annab hulgimüüja omadele ravimeid näiteks põhimõttel 5+1: 5 pakki selle hinnaga, millega ka sõltumatud apteekrid ostavad ning üks pakk tasuta kaasa. Ebavõrdsus ja seeläbi seaduse rikkumine seisneb selles, et sõltumatul apteekril puudub võimalus saada hilisemat tagasimakset ning ta ei saa ka tasuta pakendit.