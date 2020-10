Mart Soidro | Häbiväärseimast peatükist meie spordiloos 

Endine riigihalduse minister kirjeldab oma kirjatükis kirglikult, kuidas ta armastab sporti. Mängib iga päev kaks-kolm tundi kabet ja oli Eesti meistrivõistlustel pikas mängus kümnes. Tubli tulemus. Eesti Kabeliidu koduleheküljelt võib lugeda, et 2014. aastal tuli Mäggi Eesti meistrivõistlustel vene kabes koguni üheksandaks (osales 12 kabetajat). Nii või teisiti on nende tulemuste valguses siililegi selge, et Mäggi ise dopingut ei tarvita – seega ei seo teda Alaveri ja Veerpaluga vähemasti selles valdkonnas ühised kuriteod. Seda kurvem on lugeda, et „häbi on kaasa elada inimestele, kelle karjääri laeks jääb 4. koht.” Tohoh! Mäggi rääkigu enda nimel, usun, et enamik normaalseid inimesi oleksid üliõnnelikud, kui meie tennisetüdrukud jõuaksid näiteks suure slämmi turniiridel nelja parema hulka. „Muidugi tuleb olla esimene, teine on vilets!” ägeneb suhtekorraldaja veelgi. Teadmata tõsiasja, et üks meie läbi aegade armastatuim sportlane oli igavene teine.