AI-AI! Britid said Brexiti kohustuste rikkumise eest noomida 

Väljaastumislepingu (rahvakeeli Brexiti lepingu) artiklis 5 on sätestatud, et liit ja Ühendkuningriik peavad võtma kõik asjakohased meetmed, et tagada väljaastumislepingust tulenevate kohustuste täitmine, ning et nad peavad hoiduma kõigist meetmetest, mis võiksid nende eesmärkide saavutamist ohustada. Mõlemad pooled on kohustatud tegema väljaastumislepingust tulenevate ülesannete täitmisel heas usus koostööd. Ehk et labaselt öeldes: kui tahad lahkuda, vaata ise, et oma kokkulepetest ka kinni pead.

Ühendkuningriigi valitsus esitas 9. septembril seaduseelnõu („Ühendkuningriigi siseturu seaduse eelnõu“), mis vastuvõtmise korral rikuks jämedalt Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli, mis on väljaastumislepingus sätestatud. Ühendkuningriigi valitsuse esindajad tunnistasid seda rikkumist, väites, et selle eesmärk oligi võimaldada Ühendkuningriigil alaliselt protokollist tulenevatest kohustustest kõrvale kalduda. Valitsus kinnitas ka oma kavatsust õigusakti eelnõuga edasi minna.

Komisjon kirjutab oma pressiteates, et sellega on Ühendkuningriik rikkunud oma kohustust tegutseda heas usus, nagu on sätestatud väljaastumislepingu artiklis 5. Ehk et kuna rikkumine on ka üles tunnistatud, ei saa olla tegemist nn heas usus, ent kogemata sisse lipsanud apsakaga. Lisaks on riik algatanud protsessi, mis – kui eelnõu vastu võetakse – takistaks väljaastumislepingu rakendamist. Selle tõttu algatas komisjon täna kooskõlas väljaastumislepingu sätetega rikkumismenetluse.